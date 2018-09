Rostock (SID) - Der ehemalige Bundesligaprofi Karsten Baumann soll nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten Hansa Rostock werden. Nach Informationen der Norddeutschen Neuesten Nachrichten und NDR 1 Radio MV fehle allerdings noch die Zustimmung des Aufsichtsrats. Eine Entscheidung soll allerdings frühestens am Dienstag fallen.

Der 45-jährige Baumann könnte dann bereits am kommenden Samstag im Spiel bei Rot-Weiß Erfurt auf der Bank des Tabellenvorletzten sitzen und damit Nachfolger des am Samstagabend beurlaubten Peter Vollmann werden. Der ehemalige Bundesligist hatte sich vom Aufstiegstrainer von 2011 nach drei Niederlagen in Folge und nur vier Siegen in den bisherigen 20 Saisonspielen getrennt.

Baumann arbeitete in der vergangenen Saison beim Drittligisten MSV Duisburg, dort wurde aber sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Ende April 2013 war der ehemalige Kölner und Dortmunder Bundesligaprofi wenige Spieltage vor Saisonende beim Zweitligisten Erzgebirge Aue beurlaubt worden.