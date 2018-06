Manchester (SID) - Kolumbiens Fußball-Star Falcao vom englischen Rekordmeister Manchester United ist laut Teammanager Louis van Gaal immer noch weit von seiner Bestform entfernt. "Ich habe ihn in den Kader berufen, obwohl ich wusste, dass er nur die Fitness für 20 Minuten besitzt", sagte der Niederländer in einem am Montag von zahlreichen Zeitungen veröffentlichten Interview vor dem Spiel am Abend beim FC Southampton.

Ob Falcao, der die WM 2014 wegen eines Kreuzbandrisses verpasste und insgesamt erst 283 Minuten für die Red Devils gespielt hat, mit der Rolle des Jokers zufrieden sei, interessiert van Gaal nicht: "Das spielt keine Rolle. Er hat meiner Philosophie zu folgen. Ich würde ihn am liebsten in unserer zweiten Mannschaft einsetzen, das geht aber nicht, weil Wayne Rooney verletzt ist."

Zuletzt hat der ehemalige Bondscoach und Trainer von Bayern München sich für James Wilson (19) als Sturmpartner von Robin van Persie entschieden. Falcao (28), eine Leihgabe des AS Monaco, hatte sich nach einer langwierigen Wadenverletzung zurückgemeldet.