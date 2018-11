München (SID) - Fußball-Nationalspieler Thomas Müller vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat kurz vor der Winterpause eine positive Jahresbilanz gezogen. "2014 war sicherlich ein sehr gutes Jahr für den FC Bayern. Wir haben das Double geholt. In der Champions League sind wir im Halbfinale leider ausgeschieden, aber da kann man nicht jedes Jahr den Titel einplanen", sagte der 25-Jährige bei einer Presserunde.

In der Bundesliga sind die Münchner nach 14 Spieltagen unangefochten und noch ungeschlagen an der Spitze. "Das konnte man nach der WM nicht erwarten. Aber wir stehen exzellent da und so haben wir uns das auch vorgestellt", sagte Weltmeister Müller, der sich aber auch auf die Winterpause freut, weil dann "ein wenig Ruhe einkehrt".

Doch zuvor steht in der Champions League noch das letzte Gruppenspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen ZSKA Moskau an. Sportlich gesehen ist das Spiel ohne Relevanz für die Bayern. Sebastian Rode hofft, nach seinem starken Austritt am vergangenen Samstag erneut Werbung in eigener Sache betreiben zu können. "Ich bin für Mittwoch ganz optimistisch, dass ich anfangen darf", sagte der 24-Jährige.

Für sich persönlich zog der Ex-Frankfurter ein positives Zwischenfazit: "Ich bin durchaus zufrieden, wie ich mich eingefügt habe", sagte Rode. Müller bestätigte: "Es ist überdurchschnittlich, wie Sebastian seine Zweikämpfe führt. Da muss sich der Rasen in Acht nehmen, dass er nicht verschmort."