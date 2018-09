Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks den siebten Sieg in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Im Blickpunkt aber stand am Montagabend Superstar LeBron James. "King James" gewann dank königlicher Unterstützung mit seinen Cleveland Cavaliers 110:88 bei den Brooklyn Nets. Direkt am Spielfeldrand sitzend verfolgten Prinz William und seine schwangere Frau Kate die Partie. Der britische Thronfolger hält sich mit seiner Gattin zu einer dreitägigen Reise in den USA auf.

"Sie haben uns Glück gebracht", sagte LeBron James nach der Begegnung und bedankte sich mit einem köstlichen Geschenk bei seinen beiden Edelfans. Aus seiner Heimatstadt Akron im US-Bundesstaat Ohio hatte der 29-Jährige Cupcakes, kleine Küchlein, mitgebracht. Zudem gab es zwei Trikots der "Cavs". Auf dem Parkett kam James beim zwölften Saisonsieg von Cleveland auf 18 Punkte und sieben Assists.

Weiter auf dem Siegeszug befindet sich Dennis Schröder mit seinen Hawks. Gastgeber Indiana Pacers war bei der 92:108-Pleite von Beginn an chancenlos, Atlanta lag bereits zur Halbzeit mit 17 Punkten vorn.

Der Braunschweiger Schröder kam in 13:37 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und drei Rebounds. Bester Werfer beim Sieger war Center Al Horford mit 25 Punkten. Am Mittwoch winkt den Hawks der achte Erfolg, dann kommt Liga-Schlusslicht Philadelphia 76ers in die Olympiastadt von 1996.