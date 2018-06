Rio de Janeiro (AFP) Der Komponist des legendären Songs "The Girl from Ipanema", Antonio Carlos "Tom" Jobim, ist mit einer Statue am Strand von Rio de Janeiro geehrt worden. Die 200 Kilo schwere Bronze-Figur zeigt den 1994 im Alter von 67 Jahren verstorbenen Musiker mit einer Gitarre über der Schulter. Bildhauerin Christina Motta wollte den Bossa-Nova-Musiker nach eigenen Worten "auf der Höhe seines Erfolges" zeigen.

