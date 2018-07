Peking (AFP) Wegen Separatismusvorwürfen sind in China sieben Angehörige der uigurischen Minderheit zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie ein Anwalt am Dienstag sagte, wurden in Urumqi, Hauptstadt der westlichen Uigurenprovinz Xinjiang, Strafen zwischen drei und acht Jahren Gefängnis gegen die Angeklagten verhängt. Das Verfahren fand demnach hinter verschlossenen Türen statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.