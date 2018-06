Berlin (AFP) Zum diesjährigen Tag der Menschenrechte hat Amnesty International wegen der weit verbreiteten Folterpraxis in vielen Ländern Alarm geschlagen. Die Menschenrechtsorganisation habe in den vergangenen fünf Jahren in 141 Ländern Folter und Misshandlung dokumentiert, erklärte die Amnesty-Expertin Maria Scharlau am Dienstag in Berlin. Wegen der vielen aktuellen Konflikte sei zu befürchten, dass Menschenrechtsstandards wie das absolute Folterverbot anhaltend in Frage gestellt würden.

