Wiesbaden (AFP) Die Arbeitskosten in Deutschland sind im dritten Quartal um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Kalenderbereinigt mussten die Arbeitgeber im Jahresvergleich zwei Prozent mehr für Bruttolöhne und 3,4 Prozent mehr Lohnnebenkosten pro Arbeitsstunde zahlen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die höheren Lohnnebenkosten seien durch einen höheren Krankenstand zu erklären, sagte ein Sprecher. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall habe entsprechend zu Buche geschlagen. Im Vergleich zum zweiten Quartal stiegen die Arbeitskosten saison- und kalenderbereinigt nur um 0,2 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.