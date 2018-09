Baden-Baden (AFP) Der Bodensee-"Tatort" mit der Schauspielerin Eva Mattes als Hauptkommissarin Klara Blum und Sebastian Bezzel als Hauptkommissar Kai Perlmann endet im Jahr 2016. Mit den Darstellern sei die Entscheidung getroffen worden, den "Tatort" im übernächsten Jahr ausklingen zu lassen, erklärte SWR-Fernsehdirektor Christoph Hauser am Dienstag in Baden-Baden. Neben zwei bereits abgedrehten Episoden sollen nur noch zwei weitere Filme entstehen, die in den Jahren 2015 und 2016 ausgestrahlt werden.

