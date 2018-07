Berlin (AFP) Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Klage der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow und eines privaten Grundstückeigentümers in Brandenburg wegen unzureichender Lärmschutzmaßnahmen am neuen Hauptstadtflughafen BER abgelehnt. Die bestehenden Schutzmaßnahmen seien ausreichend, teilte das Gericht am Dienstagabend mit. Die Richter ließen keine Revision zu. (AZ OVG 6 A 6.14 und OVG 6 A 13.14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.