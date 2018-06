Berlin (AFP) Der Krankenstand unter Deutschlands Arbeitnehmern ist auch stark von der Region abhängig. Unter den bei Betriebskrankenkassen versicherten Beschäftigten lag Baden-Württemberg mit 15,4 Krankentagen je Pflichtmitglied rund zwei Tage unter dem Bundesdurchschnitt von 17,6 Tagen, wie der am Dienstag in Berlin veröffentlichte BKK-Gesundheitsreport ergab. Brandenburg lag dagegen mit knapp 22 Fehltagen drei Tage über dem Bundesdurchschnitt. In den Landkreisen schwankten die Krankentage zwischen 12,8 und 24,2 Tagen.

