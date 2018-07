Potsdam (AFP) Der ehemalige Daimler- und Rolls-Royce-Manager Axel J. Arendt soll künftig dem Aufsichtsrat des Hauptstadtflughafens BER angehören. Die Brandenburger Landesregierung beschloss am Dienstag in Potsdam, Arendt in das Aufsichtsgremium der Flughafengesellschaft zu entsenden. Medienberichte, wonach Brandenburg den Ex-Manager als Aufsichtsratsvorsitzenden vorschlagen will, wollte der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) allerdings nicht bestätigen. In dieser Funktion könnte Arendt Nachfolger des scheidenden Berliner Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) werden.

