Köln (AFP) Der CDU-Parteitag hat die fünf Stellvertreter von Parteichefin Angela Merkel im Amt bestätigt. Das beste Ergebnis erzielte bei der Abstimmung am Dienstag in Köln die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Sie erhielt 96,45 Prozent der Stimmen und konnte ihr gutes Ergebnis vom vergangenen Wahlparteitag in Hannover 2012 noch einmal verbessern. Mit 70,46 Prozent erhielt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die geringste Zustimmung unter den Vizes. Gegenüber ihrer letzten Wahl verbesserte sie sich aber leicht.

