Athen (AFP) In Griechenland wird der ehemalige EU-Kommissar Stavros Dimas als Kandidat der Regierung für das Präsidentenamt antreten. Der konservative Regierungschef Antonis Samaras sagte am Dienstag in einer Fernsehansprache, der 73-Jährige sei der "beste Kandidat", um das Amt vom scheidenden Staatschef Karolos Papoulias zu übernehmen.

