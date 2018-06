Wiesbaden (AFP) In Deutschland leben immer mehr Menschen allein. Im vergangenen Jahr waren von den insgesamt 39,9 Millionen Haushalten rund 16,2 Millionen Einpersonenhaushalte, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Dies entspricht einem Anteil von 41 Prozent - vor 20 Jahren lag er noch bei lediglich 34 Prozent.

