Brüssel (AFP) Knapp jedes fünfte Unternehmen in der EU nutzt Dienste in der Internet-Cloud, durch die Rechnerleistungen und Daten aus den Unternehmen ausgelagert werden. Während 97 Prozent der Firmen ab zehn Mitarbeitern einen Internetzugang haben, nutzten lediglich 19 Prozent die Cloud, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. In Deutschland sind es der Erhebung von 2014 zufolge nur elf Prozent.

