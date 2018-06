Zürich (AFP) Der deutsche Entertainer Karl Dall ist in der Schweiz vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Wie die Nachrichtenagentur SDA am Dienstagabend berichtete, sprach das Züricher Bezirksgericht dem 73-Jährigen eine Entschädigung von 10.000 Franken (gut 8300 Euro) zu. Das Gericht befand, die Beweislage reiche für eine Verurteilung nicht aus. Dall hatte die Vorwürfe bestritten, auch die Staatsanwaltschaft äußerte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Klägerin.

