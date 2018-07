Frankfurt/Main (AFP) Die Tarifkommission der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat am Dienstag Beratungen über ein Schlichtungsangebot der Lufthansa begonnen. Wann mit einem Ergebnis gerechnet werden könne, stehe noch nicht fest, teilte Cockpit-Sprecher Jörg Handwerg in Frankfurt am Main mit. Die Lufthansa hatte den Piloten während des Streiks vergangene Woche ein Angebot für eine Schlichtung unterbreitet. Es war der zehnte Streik seit April.

