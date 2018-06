Straßburg (AFP) Offenbar auf dem Weg zu Dschihadisten in Syrien sind zwei Jugendliche aus Straßburg in Ungarn festgenommen worden. Wie die Straßburger Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurden die 15 und 16 Jahre alten Jungen am Samstag dank eines Hinweises der französischen Anti-Terror-Fahnder an einem Bahnhof im Osten Ungarns gefasst und in einem Jugendheim untergebracht. Einer wurde den Angaben zufolge mittlerweile von seiner Familie nach Hause geholt.

