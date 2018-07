Rouen (AFP) In Frankreich ist ein Obdachloser in Polizeigewahrsam genommen worden, der nach dem Fund einer Frauenleiche in der Wohnung der Toten gehaust haben soll. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, gab der 55-Jährige an, vor einigen Wochen in der Nähe von Rouen in Nordfrankreich an einem Flussufer die Leiche einer 65-Jährigen neben ihrem Auto gefunden zu haben. Der Mann will die Leiche dann im Wald versteckt haben und in die Wohnung der Toten gezogen sein.

