Kiel (SID) - Fußball-Drittligist Holstein Kiel hat einen neuen Sportlichen Leiter. Ralf Heskamp (49) tritt am 1. Januar 2015 sein neues Amt bei den Störchen an und unterschrieb einen Drei-Jahres-Vertrag bis zum 31. Dezember 2017.

"Wir freuen uns darauf, unseren positiven Weg nun mit einem Sportlichen Leiter fortsetzen zu können. Mit Ralf Heskamp wollen wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen", sagte Holsteins Geschäftsführer Wolfgang Schwenke.

Ex-Profi Heskamp spielte in seiner aktiven Zeit für den VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und Preußen Münster und absolvierte insgesamt 259 Einsätze in der 2. Bundesliga. Von 2000 bis Juni 2013 arbeitete er als Geschäftsführer in Osnabrück und war zuletzt als Scout für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München tätig.