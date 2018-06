München (SID) - Bayern München wird sein Winter-Trainingslager vom 9. bis 17. Januar 2015 nun doch wieder in Katar absolvieren. Das gab der deutsche Fußball-Meister am Mittwoch bekannt. Die Bayern werden sich bereits im vierten Jahr in Folge in Katar auf die Rückrunde vorbereiten, hatten zuletzt wegen der Diskussionen um die WM-Vergabe 2022 aber auch Alternativen erwogen.

Der Trainingsauftakt der Münchner steigt am 7. Januar, zwei Tage später fliegen sie nach Katar. Dort bestreitet der souveräne Bundesliga-Tabellenführer am 13. Januar ein Testspiel gegen eine katarische Auswahl, auf der Rückreise am 17. werden die Bayern bei einem Zwischenstopp in Saudi-Arabien noch ein Spiel in Riad absolvieren. Der Gegner steht noch nicht fest.

Die Entscheidung der Münchner sichert dem Hamburger SV das bevorzugte Trainingslager in Dubai. Das von den Hamburgern bevorzugte Hotel dort hatten die Bayern als Ausweichquartier optioniert.