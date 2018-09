Lissabon (SID) - SZENE DES SPIELS: In der zwölften Minute hatte Bayer Leverkusen das Glück auf seiner Seite, als der Brasilianer Lima aus kurzer Distanz nur den Querbalken traf. Zuvor hatte Leverkusens Torwart Bernd Leno eine scharfe Hereingabe der früheren HSV-Profis Ola John, der zuvor Roberto Hilbert versetzt hatte, nur nach vorne abwehren können.

DUMMHEIT DES SPIELS: Die Gelb-Rote Karte für Ömer Toprak in der 90. Minute nach einem taktischen Foul war absolut überflüssig. Der türkische Nationalspieler erwies seiner Mannschaft damit einen Bärendienst, da er im Achtelfinale gesperrt ist.

ZAHL DES SPIELS: 5 - Im Gegensatz zur 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag bei Bayern München hatte Bayer-Trainer Roger Schmidt seine Startelf auf fünf Positionen verändert. Kapitän Simon Rolfes, die Offensivkräfte Josip Drmic und Robbie Kruse sowie die Abwehrspieler Sebastian Boenisch und Roberto Hilbert spielten von Beginn an. Geschont wurden der angeschlagene Lars Bender, der wegen einer Bauchmuskelverletzung zu Hause geblieben war, sowie Tin Jedvaj, Wendell, Heung-Min Son und Stefan Kießling.

UNTERSTÜTZUNG DES SPIELS: 610 Bayer-Fans unterstützten die Werkself in der portugiesischen Hauptstadt. Viele von ihnen schauten sich am Nachmittag bereits das 1:4 von Leverkusens U19 in der Youth League bei Benfica an, wodurch die Mannschaft von Trainer Peter Hyballa aus dem Wettbewerb ausschied.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Jetzt erwartet uns im Hinspiel wenigsten ein attraktiver Gegner." (Bayer-Geschäftsführer Michael Schade mit Galgenhumor nach dem Spiel)

LISSABON: Artur - Almeida, Lopez, Cesar, Benito - Cristante - Bebe (87. Teixeira), John - Pizzi - Lima (63. Talisca), Derley (76. Oliveira). - Trainer: Jesus

LEVERKUSEN: Leno - Hilbert, Toprak, Spahic, Boenisch - Castro, Rolfes (83. Kießling) - Bellarabi, Calhanoglu, Robbie Kruse (46. Brandt) - Drmic (71. Son). - Trainer: Schmidt

SCHIEDSRICHTER: Aleksei Kulbakow (Weißrussland) - TORE: Fehlanzeige - ZUSCHAUER: 17.564 - GELB-ROTE KARTE: Toprak wegen wiederholten Foulspiels (90.+1) - GELBE KARTEN: Cristante - Boenisch (2) - ERWEITERE STATISTIK (Quelle: deltatre): Torschüsse: 14:11, Ecken: 7:3, Ballbesitz: 49:51 % (SID)