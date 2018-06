London (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Israels Armee in einem neuen Bericht Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die Organisation bezog sich in ihrem am Dienstag veröffentlichten Report auf Angriffe des Militärs während der letzten vier Tage des Gaza-Kriegs im Sommer. Dabei seien vier mehrstöckige Gebäude im Gazastreifen "absichtlich und ohne militärische Rechtfertigung" zerstört worden. Das sei ein Bruch internationalen Rechts, erklärte Amnesty.

