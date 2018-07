London (AFP) Der Sitz der Londoner Polizei, New Scotland Yard, geht an einen arabischen Investmentfonds. Für 370 Millionen Pfund (468 Millionen Euro) wechselt das Gebäude an der Victoria Street in Westminster den Besitzer, wie die Stadt London am Dienstag mitteilte. Käufer ist der Fonds Abu Dhabi Financial Group, der in dem 20-stöckigen Gebäude Wohnungen, Büros und Hotels unterbringen will. Die Polizisten ziehen in das bescheidenere, aber modernere Gebäude Curtis Green am Themse-Ufer.

