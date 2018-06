Neu Delhi (AFP) Nach dem Verbot des Fahrvermittlungsdienstes Uber in Neu Delhi haben die Behörden in der indischen Hauptstadt am Dienstag auch den Betrieb aller anderen Online-Taxidienste untersagt. Der Uber-Dienst wurde am Montag verboten, nachdem eine junge Frau angeblich von einem Fahrer des Unternehmens vergewaltigt worden war. Das US-Startup kündigte an, trotz des Verbotes weiter Fahrten anzubieten.

