Jakarta (AFP) Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften sind in der Unruheprovinz Papua im Osten Indonesiens mindestens vier Jugendliche erschossen worden. Die Polizei bezeichnete es am Dienstag als unklar, wer die tödlichen Schüsse abgegeben habe, als am Vortag hunderte Menschen Stützpunkte von Armee und Polizei in der Gebirgsregion Paniai angegriffen hätten. Menschenrechtsaktivisten gaben hingegen an, die Polizei habe wahllos in die Menge geschossen und fünf Jugendliche getötet.

