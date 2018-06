Berlin (dpa) - Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien hat zu den Topereignissen aus dem Jahr 2014 gezählt und gehört auch in Sozialen Netzwerken zu den meistdiskutierten und -kommentierten Events.

Auf Facebook habe die WM in Deutschland für mehr Gesprächsstoff gesorgt als jedes andere Ereignis in der Geschichte des Netzwerks, teilte Facebook am Dienstag in einem Jahresrückblick mit. Zwischen dem 12. Juni und dem 13. Juli haben demnach über 350 Millionen Menschen auf Facebook über drei Milliarden Interaktionen rund um die WM abgesetzt.

Den zweiten Platz im Ranking der auf Facebook meistdiskutierten Themen belegt demnach die Bundesliga in ihrer 52. Spielzeit.

Alle Erstligisten hätten innerhalb eines Jahres zusammen mehr als 23,2 Millionen Fans auf Facebook hinzugewonnen, ermittelte das Soziale Netzwerk. Auf den dritten Rang schaffte es Helene Fischer mit ihrem Beitrag zur sogenannten Ice Bucket Challenge. Die Eiswasser-Aktion für einen guten Zweck wurde unter ihren 1,5 Millionen Facebook-Fans mit über 330 000 "Gefällt mir"-Klicks markiert.

Die Ice Bucket Challenge (Platz acht) hat nach Angaben von Facebook mehr als 100 Millionen Dollar zur Bekämpfung der Krankheit ALS eingebracht. Mehr als 17 Millionen Videos seien 10 Milliarden Mal von mehr als 440 Millionen Menschen angesehen worden.

Nach der UEFA-Champions League auf dem vierten Rang ermittelte Facebook auf Platz fünf den US-Komiker Robin Williams. Der Schauspieler hatte sich im August das Leben genommen. Mehr als sechs Millionen Menschen hätten ihre Hochachtung vor Robin Williams auf Facebook geteilt. Zu den auf Facebook meistdiskutierten Ereignissen 2014 gehörten zudem der Ausbruch des Ebola-Virus, die Malaysia Airlines mit dem Verschwinden von Flug 370 und dem Absturz des Flugs 17 in der Ukraine sowie die Terrorgruppe Islamischer Staat.

