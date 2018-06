Bagdad (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat bei einem Besuch in Bagdad von "soliden Fortschritten" im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gesprochen. "Wir haben uns heute auf die Anstrengungen zur Schwächung und Zerstörung des IS konzentriert - und stellen solide Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel fest", sagte Hagel am Dienstag nach Gesprächen mit irakischen Regierungsvertretern in Bagdad.

