Bagdad (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel ist am Dienstag zu einem nicht angekündigten Besuch in Bagdad eingetroffen. Er landete am Morgen in der irakischen Hauptstadt, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort will er mit Regierungschef Haider al-Abadi sowie Vertretern des US- und des irakischen Militärs über den Kampf gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) sprechen.

