Teheran (AFP) Die Regierungen des Iraks, des Irans und Syriens haben bei einer Konferenz in Teheran eine engere Kooperation gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vereinbart. "Der Iran, der Irak und Syrien hatten von Beginn an eine identische Sicht auf den Kampf gegen den Terrorismus und den Extremismus und haben sich (den Terrorgruppen) widersetzt, weshalb ihre Kooperation eine Notwendigkeit ist", sagte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Dienstag nach einem Treffen mit seinen irakischen und syrischen Kollegen, Ibrahim Dschafari und Walid Muallem.

