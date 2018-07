Jerusalem (AFP) Israelische Polizisten haben in Zusammenarbeit mit dem Inlandsgeheimdienst Schin Beth und Kollegen vom FBI einen US-Bürger festgenommen. Der aus Texas stammende Mann habe anti-muslimische Anschläge in Israel vorbereitet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihm würden illegaler Aufenthalt in Israel und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt. Die Festnahme erfolgte demnach bereits am 19. November.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.