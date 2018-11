Aden (AFP) Bei zwei Selbstmordanschlägen mit Autobomben auf einen Stützpunkt der jemenitischen Armee sind im Südosten des Landes am Dienstag mindestens sechs Soldaten getötet worden. Die beiden Sprengsätze seien am Eingang eines Hauptquartiers der Armee in der Stadt Sejun in der Provinz Hadramut detoniert, als der Kommandeur der Einheit, Abderrahman al-Halili, dort eingetroffen sei, teilte die Armee mit. Al-Halili überlebte demnach unverletzt. Acht andere Menschen seien verletzt worden.

