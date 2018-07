Doha (AFP) Unter dem Druck der anderen Golfstaaten hat sich nun auch Katar hinter den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi gestellt. Zum Abschluss des Gipfels des Golfkooperationsrats (GCC) in Katars Hauptstadt Doha erklärten die sechs Mitgliedsländer am Dienstag ihre "volle Unterstützung für Ägypten" und für "das Programm von Präsident Sisi". Katar hatte bisher zum Unmut seiner Partner im GCC an der islamistischen Muslimbruderschaft festgehalten, die in Ägypten nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär als "Terrororganisation" verboten wurde.

