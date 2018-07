Donezk (dpa) - Im Konfliktgebiet Ostukraine hat eine von Präsident Petro Poroschenko angekündigte Feuerpause begonnen. Die Armee habe die Kämpfe eingestellt, teilte die Militärführung in Kiew mit. Die prorussischen Separatisten in der Unruheregion Donezk bestätigten dies der russischen Agentur Interfax. Poroschenko hatte für heute einen "Tag der Ruhe" erklärt. Auch die Aufständischen hatten angekündigt, die Feuerpause einzuhalten. Offiziell gilt seit Anfang September eine Waffenruhe in der Ostukraine. Dennoch gab es seitdem fast jeden Tag Kämpfe.

