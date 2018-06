Kiew (dpa) - Knapp sechs Monate nach einem russischen Energiestopp erhält die Ukraine wieder Gas aus dem Nachbarland. "Wir haben zu liefern begonnen", sagte Sergej Kuprijanow vom russischen Gazprom-Konzern in Moskau. In Kiew bestätigte Maxim Biljawski von der Naftogaz-Tochter Ukrtransgaz die Wiederaufnahme. In einem Streit um unbezahlte Rechnungen hatte Russland Mitte Juni der Ukraine den Gashahn zugedreht. Nach einer Einigung - unter EU-Vermittlung - auf ein "Winterpaket" überwies der ukrainische Staatskonzern Naftogaz am Freitag etwa 378 Millionen US-Dollar Vorkasse nach Moskau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.