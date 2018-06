Los Angeles (dpa) - Der neuseeländische Filmemacher Peter Jackson (53) hat am Montag in Hollywood seinen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" enthüllt.

Vor jubelnden Fans ging der Regisseur zu Boden und kniete vor seinem Stern. Als Zwölfjähriger habe er mit seinen Eltern erstmals die Sternplaketten in Hollywood bewundert, erzählte Jackson.

"Niemals in meinen wildesten Träumen hätte ich damals gedacht, heute hier zu stehen und einen Stern zu erhalten", sagte der Regisseur in seiner Dankesrede. Nach Angaben der Veranstalter ist es der 2538. Stern auf der Flaniermeile im Herzen von Hollywood.

Jackson bedankte sich auch bei seiner Frau und Kollegin Fran Walsh (55) und den beiden Kindern des Paares. Billy und Katie hätten es mit einem Vater, "der in einer verrückten, seltsamen Welt lebt", aushalten müssen, scherzte Jackson. Seine Familie sei "unglaublich unterstützend" gewesen.

Der britische Schauspieler Andy Serkis (50, "King Kong", "Herr der Ringe"), der oft mit Jackson drehte, hielt eine Ansprache und posierte zusammen mit dem Regisseur für Fotografen auf der Plakette. Auch die Schauspieler Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Lee Pace und Richard Armitage aus Jacksons neuem "Hobbit"-Film "Die Schlacht der Fünf Heere" waren zu der Zeremonie erschienen - ebenso Elijah Wood ("Der Hobbit - Eine unerwartete Reise").

Jackson hat in seiner Karriere zahlreiche Oscar-Nominierungen erhalten. "Die Rückkehr des Königs" (2003), der dritte Teil aus der "The Lord of the Rings"-Serie, holte schließlich elf Oscars, darunter für Jacksons Regie, Produktion und Drehbuch. In dieser Woche kommt in Deutschland mit "Die Schlacht der Fünf Heere" Jacksons Fantasy-Finale der "Hobbit"-Trilogie in die Kinos.