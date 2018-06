Paris (AFP) Die Vorfreude wächst in Monaco, und mit dem nahenden Weihnachtsfest hat das nichts zu tun. Vielmehr rückt mit jedem Tag, an dem im Adventskalender ein Türchen geöffnet wird, die lange ersehnte Geburt der Zwillinge des Fürstenpaares Charlène und Albert II. näher. Mitte Dezember soll es so weit sein, und das winzige Mittelmeer-Fürstentum wird voraussichtlich in einen kollektiven Freudentaumel über das vorweihnachtliche Geschenk verfallen. Die nicht enden wollenden Gerüchte über Krisen im Eheleben des Paares dürften dann vorerst verstummen.

