Moskau (AFP) Eine russische Produktionsfirma hat den ehemaligen Agenten und Hauptverdächtigen im Mordfall Litwinenko, Andrej Lugowoi, als Berater für eine neue Fernsehserie über Spionage engagiert. Wie die Firma Central Partnership am Dienstag mitteilte, geht es in den acht Episoden der "auf wirklichen Ereignissen beruhenden" Serie um Offiziere des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB. Der kremlnahe Sender NTV will die Serie mit dem Titel "Über dem Gesetz" im kommenden Jahr ausstrahlen.

