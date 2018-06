Moskau (AFP) Die Weltbank rechnet damit, dass die russische Wirtschaft im kommenden Jahr um 0,7 Prozent schrumpfen wird. Diese Prognose fuße auf der "wahrscheinlichsten" Annahme eines durchschnittlichen Rohölpreises von 78 Dollar pro Barrel (159 Liter), teilte die Weltbank am Dienstag in Moskau mit. Sollte der Preis sich allerdings bei 70 Dollar (knapp 57 Euro) einpendeln, werde die Wirtschaft des Landes um 1,5 Prozent schrumpfen. Die Regierung hatte ihre Prognose erst in der vergangenen Woche kräftig nach unten korrigiert. Sie geht von einem Rückgang um 0,8 Prozent aus.

