Köln (SID) - FUSSBALL: Komfortabler könnte die Situation für Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kaum sein. Der Einzug ins Achtelfinale der Champions League ist bereits gesichert, es geht für den BVB im Heimspiel gegen den RSC Anderlecht wie auch für Bayer bei Benfica Lissabon nur noch um Gruppenplatz eins. Ein Punkt reicht dem BVB (12 Zähler), wenn der FC Arsenal (10) zu gleichen Zeit bei Galatasaray Istanbul nicht mit mindesten sechs Toren Differenz gewinnt, um Gruppenplatz eins zu verteidigen. Leverkusen ist mit einem Sieg sicher Erster.

BASKETBALL: Der ungeschlagene Tabellenführer Alba Berlin will in einer Partie vom sechsten Spieltag der Basketball-Bundesliga den zwölften Sieg in Serie einfahren. Die Berliner erwarten die MHP Riesen Ludwigsburg. Ludwigsburg liegt in der Tabelle auf dem zwölften Platz und hat bisher erst eine Auswärtsbegegnung für sich entscheiden können: am 16. November bei den Artland Dragons.

HOCKEY: Die deutschen Hockeymänner bestreiten bei der Champions Trophy in Bhubaneswar/Indien das dritte und letzte Gruppenspiel und können sich mit einem Sieg gegen Argentinien eine bessere Ausgangslage für das Viertelfinale erarbeiten. Nach einem 1:0 gegen den Gastgeber zum Auftakt hatte das DHB-Team ein 1:4 gegen die Niederlande kassiert.