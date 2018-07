Johannesburg (AFP) Der südafrikanische Erzbischof und Anti-Apartheidskämpfer Desmond Tutu hat seine Reisepläne bis Ende des Jahres abgesagt, um sich einer neuen Krebsbehandlung zu unterziehen. Der 83-jährige Friedensnobelpreisträger werde erneut wegen Prostatakrebs behandelt werden, mit dem er bereits seit 15 Jahren lebe, teilte seine Stiftung am Dienstag mit. Der Geistliche war bereits vergangenes Jahr wegen einer hartnäckigen Infektion länger im Krankenhaus behandelt worden. Tutu sollte diese Woche eigentlich an einem Treffen der Friedensnobelpreisträger in Rom teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.