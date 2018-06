Washington (AFP) Die Verhöre von Terrorverdächtigen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 durch den US-Geheimdienst CIA waren brutaler als bislang bekannt und brachten nur wenig geheimdienstlichen Nutzen. Das geht aus einem mit Spannung erwarteten Untersuchungsbericht des US-Senats hervor, der am Dienstag in Washington nach langem Ringen zwischen Parlament und Geheimdiensten veröffentlicht wurde. Die CIA habe sowohl das Weiße Haus unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush als auch den Kongress über das Ausmaß der Misshandlungen in die Irre geführt.

