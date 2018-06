Lima (dpa) - Entgegen der bisherigen Linie der Bundesregierung hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller die neuen Klimaziele der USA und China als völlig unzureichend kritisiert. Er sehe das nicht als ehrgeizig an, was Obama verkündet habe, sagte Müller beim Klimagipfel in der peruanischen Hauptstadt Lima mit Blick auf die Ankündigung von US-Präsident Barack Obama. Die USA wollen bis zum Jahr 2025 den Ausstoß von Treibhausgasen um 26 bis 28 Prozent im Vergleich zu 2005 reduzieren. Er kritisierte auch das Ziel Chinas, erst ab 2030 zu beginnen mit einer Minderung der klimaschädlichen CO2-Emissionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.