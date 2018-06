Budapest (AFP) Ungarn will im Jahr 2018 mit dem Bau von zwei neuen russischen Reaktoren für sein einziges Atomkraftwerk in Paks beginnen. Der Betreiber des Akw und die russische Firma Atomenergoprojekt, Tochter des russischen Atomkonzerns Rosatom, unterzeichneten am Dienstag die entsprechenden Verträge in Budapest, wie der zuständige Regierungskommissar Attila Aszodi mitteilte. Darin seien etwa die Bauvorgaben, die Instandhaltung, die Versorgung mit Brennstoffen und die Behandlung des Abfalls geregelt.

