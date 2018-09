New York (AFP) Der US-Onlinehändler Amazon hat sich über fehlende Genehmigungen für Tests seiner Paket-Drohnen in den USA beschwert und droht damit, die Entwicklung dieser Geräte in ein anderes Land zu verlagern. Wenn Amazon nicht bald die Erlaubnis bekomme, die Paket-Drohnen im Freien zu testen, habe das Unternehmen keine andere Wahl, als die entsprechende Abteilung für Forschung und Entwicklung ins Ausland zu verlagern, schrieb Vize-Verwaltungsratschef Paul Misener in einem auf Sonntag datierten Brief an die zuständige Luftfahrtbehörde FAA.

