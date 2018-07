Washington (AFP) Bei einem Besuch in der Satire-Show "Colbert Report" hat US-Präsident Barack Obama Sinn für Selbstironie bewiesen. "Der Typ ist dermaßen arrogant, ich bin sicher, dass er von sich selbst in der dritten Person spricht", sagte Obama am Montagabend über sich selbst in der beliebten Sendung des Komikers Stephen Colbert beim Sender Comedy Central.

