New York (AFP) Facebook hat die Suchfunktion innerhalb des sozialen Online-Netzwerks ausgebaut. Die Möglichkeiten der Suchmaschine "Graph Search" seien verbessert worden, teilte das Unternehmen am Montag in seinem Blog mit. Damit könnten Facebook-Mitglieder künftig ältere Einträge ihrer Freunde leichter wiederfinden. Facebook reagiere damit auf die Wünsche seiner Kunden. "Mit einer schnellen Suche findest Du ein lustiges Video von Deiner Diplomfeier, einen Zeitungsartikel, den Du lesen wolltest, oder Fotos von der Hochzeit Deines Freundes vom letzten Sommer."

