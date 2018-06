Los Angeles (AFP) Oscar-Regisseur Peter Jackson ist mit einem Stern auf dem legendären Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet worden. Dem Schöpfer der Blockbuster-Mehrteiler "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" wurde die Ehrung am Montag zuteil, neun Tage vor dem US-Kinostart des letzten Films aus der "Hobbit"-Trilogie - "Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere". "Du bist wirklich einer der bedeutendsten Filmemacher des Planeten", sagte der Schauspieler Andy Serkis, der die Filmfigur Gollum aus J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe" spielt, an den 53-jährigen Neuseeländer gerichtet.

