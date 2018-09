New York (AFP) Bei einem mutmaßlich antisemitischen Messerangriff ist am Dienstag ein junger Jude in einer New Yorker Synagoge am Kopf verletzt worden. Der Angreifer, ein 49-Jähriger Schwarzer, wurde von herbeigeeilten Polizisten erschossen, während das Opfer des Angriffs ins Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei mitteilte. Ein Rabbiner sagte, mehrere Augenzeugen hätten berichtet, der Angreifer habe mehrfach "Tötet die Juden" gerufen.

